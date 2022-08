Piacenza, violenta una donna in pieno centro: arrestato in flagrante un 27enne (Di domenica 21 agosto 2022) La volanti della polizia di Piacenza hanno sorpreso, all’alba di questa mattina, un uomo di 27 anni che violentava una donna. A chiamare le forze dell’ordine era stato un residente, che aveva sentito le grida d’aiuto provenire dalla strada. La vittima, ora ricoverata in stato di choc, è una 55enne ucraina che intorno alle 6 di mattina stava camminando da sola nel centro storico della città emiliana. L’aggressore invece è un ragazzo di 27 anni, originario della Guinea, con lo status di richiedente asilo. L’avrebbe aggredita e gettata sul marciapiede per iniziare a violentarla. È stato arrestato e adesso si trova in carcere. I risvolti politici La vicenda ha presto assunto un valore politico. «“Richiedente asilo” e stupratore. Basta! Difendere i confini e gli Italiani per me sarà ... Leggi su open.online (Di domenica 21 agosto 2022) La volanti della polizia dihanno sorpreso, all’alba di questa mattina, un uomo di 27 anni cheva una. A chiamare le forze dell’ordine era stato un residente, che aveva sentito le grida d’aiuto provenire dalla strada. La vittima, ora ricoverata in stato di choc, è una 55enne ucraina che intorno alle 6 di mattina stava camminando da sola nelstorico della città emiliana. L’aggressore invece è un ragazzo di 27 anni, originario della Guinea, con lo status di richiedente asilo. L’avrebbe aggredita e gettata sul marciapiede per iniziare arla. È statoe adesso si trova in carcere. I risvolti politici La vicenda ha presto assunto un valore politico. «“Richiedente asilo” e stupratore. Basta! Difendere i confini e gli Italiani per me sarà ...

SilentlyFlowers : Anche la vittima è straniera, quindi nessuna questione di razzismo. Più sicurezza!!! Stupro choc in centro a Piac… - MonicaLottoV : RT @FontanaPres: Chi violenta una donna è un mostro! Per lui il massimo rigore e nessuna indulgenza. Mai, come per questo reato, deve prev… - AApache10 : @GiuseppeConteIT CI DICA CI DICA Stupro choc in centro a Piacenza: la furia del richiedente asilo - AlexEsse6 : @PBerizzi @repubblica Un tweet dedicato a questa DONNA BIANCA, stuprata da un clandestino richiedente asilo? - AApache10 : @mauroberruto PARLACI DI QUESTO,PALLONARO Stupro choc in centro a Piacenza: la furia del richiedente asilo… -