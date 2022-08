Napoli | Raspadori ha scelto il numero di maglia | non indosserà la 18

sscnapoli : ?? Benvenuto Giacomo! ?? ?? - SassuoloUS : 11 anni insieme. La meraviglia di veder crescere un autentico talento. Il Sassuolo sarà sempre la tua famiglia. Gra… - sscnapoli : ?? #Spalletti “Raspadori può offrire soluzioni diverse rispetto a quelle attuali. Ndombele l’ho immaginato sin da s… - MaxDp5 : RT @VincenzoFusco69: ??Porca miseria pensate alla partita state rompendo le paxxe anche sul numero di maglia di #Raspadori, ma che diamine,… - GiankyNa : RT @VincenzoFusco69: ??Porca miseria pensate alla partita state rompendo le paxxe anche sul numero di maglia di #Raspadori, ma che diamine,… -

Dall'ultimo fino al primo, ecco tutte le operazioni concluse in questa sessione estiva di calciomercato CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE GIACOMO) dal Sassuolo L'attaccante ......la seconda giornata di campionato ed al termine della sfida il tecnico degli emiliani Alessio Dionisi ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando pure del trasferimento di Giacomoal...Trattativa lunghissima, poi Raspadori arriva e tutto si risolve in poche ore. Firma sul contratto, convocazione per la gara con il Monza di oggi alle 18.30, scelta del numero di maglia. Giacomo ha ...Il Napoli scenderà in campo oggi contro il Monza, Spalletti esulta per il retroscena con l'annuncio ufficiale a sorpresa ...