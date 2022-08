Masters 1000 e Wta Cincinnati | il programma e gli orari di domenica 21 agosto con le finali

(Di domenica 21 agosto 2022) Sono stati resi noti il, l’ordine di gioco e glidi21con le partite dei tabelloni principali dele del torneo Wta di. E’ tempo diin Ohio, dove si assegnano finalmente i due titoli. Ad aprire le danze sarà l’atto conclusivo del torneo femminile, con Kvitova che sfiderà Garcia. Nel maschile, invece, a contendersi la vittoria saranno Tsitsipas e Coric. Ecco quindi l’ordine di gioco nel dettaglio. CENTER COURT Ore 20:00 – Kvitova vs Garcia (Finale femminile) Ore 22:30 – Tsitsipas vs Coric (Finale maschile) SportFace.

Saranno Stefanos Tsitsipas e Borna Coric a giocare questa sera la finale deldi Cincinnati. Il greco ha battuto il numero 1 del mondo Daniil Medvedev per 7 - 6 3 - 6 6 - 3, il croato invece ha avuto facilmente ragione del britannico Cameron Norrie per 6 - 3 6 - 4. La sorprendente marcia di Borna Coric (WTA 152) aldi Cincinnati lo ha portato fino alla finale: il croato si qualificato per l'ultimo atto battendo il britannico Cameron Norrie (11) 6 - 3 6 - 4. Il finalista con la peggior classifica. Sarà Tsitsipas-Coric la finale del Masters 1000 di Cincinnati 2022. Il greco ha sconfitto in tre set Daniil Medvedev, il croato in due Cameron Norrie.