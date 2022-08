LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Sargent Larsen e Timbretti Gugiu puntano alla finale dalla piattaforma (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 10.00: Comincia la qualifica dell’individuale maschile dalla piattaforma 9.56: I Tuffi di Timbretti Gugiu – triplo e mezzo avanti raggruppato – verticale con triplo indietro raggruppato – triplo e mezzo rovesciato raggruppato – triplo e mezzo avanti carpiato – triplo e mezzo indietro raggruppato – doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo 9.54: I Tuffi di Sargent Larsen – triplo e mezzo avanti carpiato – doppio e mezzo con due avvitamenti – triplo e mezzo indietro raggruppato – verticale con triplo indietro raggruppato – ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 10.00: Comincia la qualifica dell’individuale maschile d9.56: Idi– triplo e mezzo avanti raggruppato – verticale con triplo indietro raggruppato – triplo e mezzo rovesciato raggruppato – triplo e mezzo avanti carpiato – triplo e mezzo indietro raggruppato – doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo 9.54: Idi– triplo e mezzo avanti carpiato – doppio e mezzo con due avvitamenti – triplo e mezzo indietro raggruppato – verticale con triplo indietro raggruppato – ...

RaiNews : Incredibile oro di Lorenzo Marsaglia e bronzo di Giovanni Tocci nel trampolino da 3 metri. L'Italia non saliva sul… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2022 in DIRETTA: Tocci-Marsaglia da medaglia nel sincro 3 metri si chiude con la piattaforma -… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2022 in DIRETTA: Tocci-Marsaglia da medaglia nel sincro 3 metri si chiude con la piattaforma -… - StellaSirio60 : RT @RaiNews: Incredibile oro di Lorenzo Marsaglia e bronzo di Giovanni Tocci nel trampolino da 3 metri. L'Italia non saliva sul gradino più… - cristinareggini : #Roma2022 questi sono marziani! #Tuffi, De Rose bronzo nei tuffi dalle grandi altezze, Marsaglia oro nei 3 metri -… -