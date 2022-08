Kvaratskhelia e Kim, i colpi di mercato trascinano il Napoli: netto 4-0 contro il Monza (Di domenica 21 agosto 2022) Ancora un grande Napoli nella seconda giornata del campionato di Serie A, la squadra di Spalletti ha conquistato altri tre punti contro il Monza. Non si ferma la corsa scudetto degli azzurri che si candidano per il primo posto nel campionato di Serie A. Il grande protagonista è stato ancora una volta Kvaratskhelia, l’attaccante continua a confermarsi un grande acquisto. Il gol arriva al 35? con un tiro da lontano che supera Di Gregorio. Al 47? il raddoppio di Osimhen su grandissima giocata e tiro ad incrociare. Nella ripresa è ancora Kvaratskhelia a chiudere definitivamente i conti. Poi il gol dell’ex Petagna annullato, l’arbitro fischia un fallo. Finisce 4-0, in gol anche Kim. Il Napoli a 6 punti, il Monza a 0. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 21 agosto 2022) Ancora un grandenella seconda giornata del campionato di Serie A, la squadra di Spalletti ha conquistato altri tre puntiil. Non si ferma la corsa scudetto degli azzurri che si candidano per il primo posto nel campionato di Serie A. Il grande protagonista è stato ancora una volta, l’attaccante continua a confermarsi un grande acquisto. Il gol arriva al 35? con un tiro da lontano che supera Di Gregorio. Al 47? il raddoppio di Osimhen su grandissima giocata e tiro ad incrociare. Nella ripresa è ancoraa chiudere definitivamente i conti. Poi il gol dell’ex Petagna annullato, l’arbitro fischia un fallo. Finisce 4-0, in gol anche Kim. Ila 6 punti, ila 0. L'articolo CalcioWeb.

