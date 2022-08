Inter 3 Spezia 0 | le curiosità statistiche del match

Leggi su intermagazine

(Di domenica 21 agosto 2022) LediVittoria senza particolari problemi per l’alla prima casalinga stagionale contro lo. A decidere ille reti di Lautaro Martinez (assist di Lukaku), Calhanoglu e Correa (assist di Dzeko). Ed è proptio dal ritorno della Lu-La che partono ledi. Lu-La is back Lautaro Martinez ha segnato un gol in due degli ultimi tre esordi casalinghi stagionali di Serie A dell’, controe Fiorentina. Il Toro non segnava da fuori area in Serie A proprio dalcontro i Viola, prima partita casalinga del campionato 2020/21. Romelu Lukaku ha servito l’assist per il gol di Lautaro: in totale si tratta del ...