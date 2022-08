GP Austria, Bastianini: "Martin non aveva voglia di fare gioco di squadra" (Di domenica 21 agosto 2022) Per Enea Bastianini il Gran Premio d'Austria sembrava l'occasione migliore per tornare sul gradino più alto del podio, che manca ormai dal GP di Le Mans. La prima pole position in top class aveva ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 21 agosto 2022) Per Eneail Gran Premio d'sembrava l'occasione migliore per tornare sul gradino più alto del podio, che manca ormai dal GP di Le Mans. La prima pole position in top class...

infoitsport : MotoGP 2022. GP d'Austria al Red Bull Ring. Enea Bastianini o Jorge Martin, Ducati deve decidere al più presto - sportli26181512 : MotoGP, GP Austria. Bastianini-Martin, dal duello in pista al botta e risposta. VIDEO: Dal duello in pista al botta… - albore_mattia : RT @SkySportMotoGP: ? Stop per Bastianini problema tecnico alla sua Ducati a 23 giri dal termine: è fuori dai giochi IL LIVE - albore_mattia : RT @SkySportMotoGP: Bagnaia al comando al Red Bull Ring Mir a terra, pilota ok testa a testa Miller-Bastianini alle spalle di Pecco (-25) I… - motosprint : GP Austria, Bastianini: 'Martin non aveva voglia di fare gioco di squadra' -