Cade in un dirupo per recuperare il cellulare della fidanzata: morto a 30 anni (Di domenica 21 agosto 2022) Andrea Mazzetto, 30enne della provincia di Rovigo, ha sempre avuto una grande passione per la montagna e aveva così organizzato un'escursione insieme alla sua fidanzata Sara sull'altopiano di Asiago (Vicenza). Il ragazzo è però morto nel pomeriggio di sabato 20 agosto 2022 dopo essere precipitato in un dirupo. Sulla base del racconto fornito dalla fidanzata, che ha assistito impotente alla scena, a lei era caduto il cellulare così il giovane si è sporto per cercare di recuperarlo, ma ha finito con il perdere l'equilibrio. Tutto è accaduto nei pressi dello sperone Altar Knotto, una formazione rocciosa da cui si ha una visuale sulla sottostante Val D'Astico.

