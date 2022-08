Bologna-Verona | Cioffi | “Faccio i complimenti ai ragazzi”

Leggi su sportface

(Di domenica 21 agosto 2022) “Ci siamo lasciati indietro un atteggiamento passivo avuto col Napoli. Devo fare iaiche hanno lavorato bene e tanto in settimana”. Queste le dichiarazioni di Gabriele, tecnico del, dopo il pareggio per 1-1 contro il. “Abbiamo avuto tante zone di grigio da gestire. La disponibilità deiè sempre stata massima. C’è un dna forte e va rispettato”, spiega il tecnico a Dazn. Secondo gol stagionale di Henry: “Se può segnare i gol di Simeone? In termini di numeri sì, di tipologia no”, conclude. SportFace.