Bambino di 15 mesi cade con la testa in un secchio e muore: era solo in casa con i fratellini (Di domenica 21 agosto 2022) cade con la testa in un secchio di acqua e muore . Un Bambino di 15 mesi , Ryan Gabriel Moreira Vieira , è caduto con la testa dentro un secchio di acqua mentre si trovava in casa con i due fratellini. Leggi su leggo (Di domenica 21 agosto 2022)con lain undi acqua e. Undi 15, Ryan Gabriel Moreira Vieira , è caduto con ladentro undi acqua mentre si trovava incon i due

gattusismo__ : @FrankGrimesSMM Quindi le offerte per Renato e quel bambino erano false? Altra domanda: perché abbiamo trattato CDK… - ohsheknows__ : Ora, magari lei alla fine del film era convinta di volere un bambino ma questo qua le aveva buttato le cazzo di pil… - pizzibar : @lorenzlu @fanpage Se hanno diagnosticato l'acrania c'è poco da fare. È disumano far passare ad una donna nove mesi… - MartaromeoRomeo : @Stragiuse Ci ho fatto la babysitter per due mesi quando avevo vent’anni. Sapevo dire solamente “zwei brezel danke”… - Patriziapattys : @dianacalibana Perché quando non sono in malafede, sono malati di mente! Tu guarda che stronzate tocca leggere! 'Pe… -