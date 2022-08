Ultime Notizie Roma del 20-08-2022 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 agosto 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Vigno essere in primo piano le forniture di gas attraverso il nord stream saranno sospese dal 31 agosto al 2 settembre per manutenzione non è tornato la compagnia russa gazprom il prezzo del gas strappata da Amsterdam fino a toccare un massimo di 262,78 euro al megawattora più 9,04% le visite ho confermato che il presidente russo Putin su accordo in una telefonata con Macron al dispiegamento di una missione dell’agenzia internazionale per l’energia atomica Presso la centrale nucleare Ucraina di zaporizhia il presidente russo nel corso della telefonata con il francese avvertito che i bombardamenti sulla centrale che non si imputano a chi è pongono il rischio di una catastrofe su larga scala fa sapere il Cremlino torniamo in Italia nuovo monito del capo dello ...