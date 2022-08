Udinese | Sottil | ' L' espulsione di Perez è discutibile'

Udinese_1896 : La formazione titolare scelta da Mister Sottil ?? Starting XI #UdineseSalernitana ?? ???? #ForzaUdinese #AlèUdin… - friuligol : UDINESE - Sottil punta la Salernitana: sarà una battaglia: - Udinese_1896 : RT @UdineseTV: Udinese-Salernitana, Sottil: “Partita scorbutica. Bravi i ragazzi” - - UdineseTV : Udinese-Salernitana, Sottil: “Partita scorbutica. Bravi i ragazzi” - - sportli26181512 : Udinese, Sottil: 'L'espulsione di Perez mi lascia perplesso': ll tecnico dopo lo 0-0 con la Salernitana: 'In dieci… -

... poi è arrivata l'espulsione, abbastanza discutibile, e anche in inferiorità abbiamo avuto qualche chance": lo ha detto l'allenatore dell', Andrea, in conferenza stampa commentando il ...Commenta per primo Andrea, allenatore dell', ha commentato in conferenza stampa il match pareggiato contro la Salernitana. Il match: 'Vedo il bicchiere mezzo pieno perché è quello che ha fatto vedere il campo. ...Stampa Fallo tattico ingenuo da parte del difensore dell’Udinese, Mazzocchi colpito in contropiede: immediata espulsione per il direttore di gara. Il primo tempo di Udinese contro Salernitana, alla Da ...UDINE, 20 AGO - "Il bicchiere è mezzo pieno per quello che abbiamo fatto vedere sul campo. Nella seconda parte del primo tempo abbiamo avuto parecchie occasioni, poi è arrivata l'espulsione, abbastanz ...