Spalletti esalta Di Lorenzo: “È un capitano perfetto, ha preso molto da un suo ex compagno” (Di sabato 20 agosto 2022) Alla vigilia del match di campionato valido per la seconda giornata di Serie A, Luciano Spalletti ha presentato la gara in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni del tecnico azzurro sul nuovo capitano della squadra, Giovanni Di Lorenzo: Giovanni Di Lorenzo (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) “Ci sono delle cose all’interno dello spogliatoio che giocatori che se ne sono andati avevano: questi comandanti e capitani che hanno fatto la storia del Napoli avevano qualità e caratteristiche come esperienza e personalità che i nostri per ora non hanno. Sicuramente, sotto l’aspetto del capitano abbiamo mantenuto le stesse caratteristiche: Di Lorenzo è perfetto, per come si è comportato, per come ha trascinato, per come incita i compagni all’interno dello ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 20 agosto 2022) Alla vigilia del match di campionato valido per la seconda giornata di Serie A, Lucianoha presentato la gara in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni del tecnico azzurro sul nuovodella squadra, Giovanni Di: Giovanni Di(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) “Ci sono delle cose all’interno dello spogliatoio che giocatori che se ne sono andati avevano: questi comandanti e capitani che hanno fatto la storia del Napoli avevano qualità e caratteristiche come esperienza e personalità che i nostri per ora non hanno. Sicuramente, sotto l’aspetto delabbiamo mantenuto le stesse caratteristiche: Di, per come si è comportato, per come ha trascinato, per come incita i compagni all’interno dello ...

Salvato95551627 : RT @napolipiucom: Spalletti esalta Simeone: 'Ha fatto di tutto per essere del Napoli' #napoli #NapoliMonza #Simeone #Spalletti #ForzaNapol… - infoitsport : Spalletti esalta Simeone: “Ha fatto di tutto per essere del Napoli” - napolipiucom : Spalletti esalta Simeone: 'Ha fatto di tutto per essere del Napoli' #napoli #NapoliMonza #Simeone #Spalletti… - blvkmn7 : @LuukieJFC ti ho risposto al 'spalletti esalta gli attaccanti, abraham farebbe 30 gol con lui' spiegandoti che osim… - LuukieJFC : @ArqueroDelAlma Ma che significa, allora Scamacca è più forte di Osimhen secondo questo metro di paragone. Giocare… -