Samp, De Luca sotto i ferri, il club pronto a tornare sul mercato. Si rivede Defrel? (Di sabato 20 agosto 2022) Brutte notizie per Manuel De Luca (e, di conseguenza, anche per la Sampdoria): l'attaccante, che si era infortunato in allenamento mercoledì scorso, dovrà essere operato nei prossimi giorni a seguito ... Leggi su gazzetta (Di sabato 20 agosto 2022) Brutte notizie per Manuel De(e, di conseguenza, anche per ladoria): l'attaccante, che si era infortunato in allenamento mercoledì scorso, dovrà essere operato nei prossimi giorni a seguito ...

sportli26181512 : Samp, non c’è mai pace: De Luca sotto i ferri, il club pronto a tornare sul mercato: Samp, non c’è mai pace: De Luc… - infoitsport : QUI SAMP - Seduta mattutina per i blucerchiati, assente De Luca - Gazzetta_it : Samp, non c’è mai pace: De Luca sotto i ferri, il club pronto a tornare sul mercato - CL7_Luca : RT @LeonettiFrank: Affaticamento muscolare per Bonucci,a forte rischio la sua presenza per la Samp - TUTTOJUVE_COM : QUI SAMP - Seduta mattutina per i blucerchiati, assente De Luca. Conti e Trimboli proseguono nel recupero. Domani a… -