Rubati due camion smaltimento rifiuti a Comune calabrese (Di sabato 20 agosto 2022) Due mezzi di proprietà del Comune di Polistena sono stati Rubati la notte scorsa. I mezzi erano parcheggiati nel piazzale del centro raccolta rifiuti, videosorvegliato, situato lungo la strada ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 20 agosto 2022) Due mezzi di proprietà deldi Polistena sono statila notte scorsa. I mezzi erano parcheggiati nel piazzale del centro raccolta, videosorvegliato, situato lungo la strada ...

