Rissa tra nordafricani a Termini. Ferito un carabiniere, Conestà (Mosap): “Troppi clandestini in strada. Più delle forze dell’ordine” (Di sabato 20 agosto 2022) “Nonostante sia piuttosto sorveglianza, la stazione di Roma Termini continua ad essere zona franca. Troppi sono i clandestini senza fissa dimora che bivaccano nei dintorni della stazione e commettono reati. Il numero di forze di polizia presenti sul territorio non è sufficiente per arginare il fenomeno”. Lo dichiara Fabio Conestà Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap), commentando la Rissa tra nordafricani avvenuta tra via Manin e via Giolitti in cui è rimasto lievemente Ferito un carabiniere. “Una cattiva gestione del fenomeno dell’immigrazione ha causato questo nelle nostre città. Sono sempre di più gli stranieri irregolari che giungono nel nostro Paese e delinquono. Molti – ... Leggi su forzearmatenews (Di sabato 20 agosto 2022) “Nonostante sia piuttosto sorveglianza, la stazione di Romacontinua ad essere zona franca.sono isenza fissa dimora che bivaccano nei dintorni della stazione e commettono reati. Il numero didi polizia presenti sul territorio non è sufficiente per arginare il fenomeno”. Lo dichiara FabioSegretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (), commentando latraavvenuta tra via Manin e via Giolitti in cui è rimasto lievementeun. “Una cattiva gestione del fenomeno dell’immigrazione ha causato questo nelle nostre città. Sono sempre di più gli stranieri irregolari che giungono nel nostro Paese e delinquono. Molti – ...

