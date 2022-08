Nuoto di fondo, Domenico Acerenza sempre più una realtà. Ora inizia ad impensierire anche Paltrinieri… (Di sabato 20 agosto 2022) La politica dei piccoli passi. Domenico Acerenza fa sentire il suo peso in acqua e oggi a Ostia, sede degli Europei 2022 di Nuoto di fondo, ne abbiamo avuto una conferma. Il lucano, infatti, è andato a prendersi l’argento della prova continentale alle spalle di Gregorio Paltrinieri, per la seconda volta consecutiva oro nella gara in questione delle acque libere, ricordando il centro a Budapest del 2021. Una bella amicizia tra Mimmo e Greg, con Acerenza che ha deciso di seguire Paltrinieri anche nel cambio di allenatore del 2020: da Stefano Morini a Fabrizio Antonelli, sposando il progetto delle acque libere a pieno, menzionando la sua irruzione nella prova a squadre dei Mondiali a Gwangju del 2019 quando il quartetto nostrano del fondo fu argento. Le sue presenze nelle ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) La politica dei piccoli passi.fa sentire il suo peso in acqua e oggi a Ostia, sede degli Europei 2022 didi, ne abbiamo avuto una conferma. Il lucano, infatti, è andato a prendersi l’argento della prova continentale alle spalle di Gregorio Paltrinieri, per la seconda volta consecutiva oro nella gara in questione delle acque libere, ricordando il centro a Budapest del 2021. Una bella amicizia tra Mimmo e Greg, conche ha deciso di seguire Paltrinierinel cambio di allenatore del 2020: da Stefano Morini a Fabrizio Antonelli, sposando il progetto delle acque libere a pieno, menzionando la sua irruzione nella prova a squadre dei Mondiali a Gwangju del 2019 quando il quartetto nostrano delfu argento. Le sue presenze nelle ...

ItaliaTeam_it : GREG E DOME, CHE DOMINIO! ?? Oro per Gregorio Paltrinieri e argento per Domenico Acerenza nella 5 km di nuoto di fo… - Coninews : DOPPIETTA NELLA 5 KM! ???? Gregorio Paltrinieri campione d'Europa, Domenico Acerenza d'argento nel nuoto di fondo!… - sportface2016 : +++#NUOTO DI FONDO, UNO STRAORDINARIO GREGORIO #PALTRINIERI VINCE LA 5 KM AGLI EUROPEI DI ROMA. DOPPIETTA AZZURRA C… - pogbanesimo : RT @ItaliaTeam_it: GREG E DOME, CHE DOMINIO! ?? Oro per Gregorio Paltrinieri e argento per Domenico Acerenza nella 5 km di nuoto di fondo a… - LooraCasi : RT @Coninews: DOPPIETTA NELLA 5 KM! ???? Gregorio Paltrinieri campione d'Europa, Domenico Acerenza d'argento nel nuoto di fondo! #ItaliaTea… -