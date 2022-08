MotoGP: la Sprint Race è realtà. Ezpeleta: "Non toccava a noi informare i piloti" (Di sabato 20 agosto 2022) La notizia circolava come una scheggia impazzita per il paddock già ieri, ma ora è ufficiale. La MotoGP accoglierà dal 2023 la Sprint Race, in tutti i Gran Premi del proprio calendario. Un cambiamento ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 20 agosto 2022) La notizia circolava come una scheggia impazzita per il paddock già ieri, ma ora è ufficiale. Laaccoglierà dal 2023 la, in tutti i Gran Premi del proprio calendario. Un cambiamento ...

Maldinulu : Breve pensiero personale sulla sprint in motogp dal 2023 - sportli26181512 : MotoGP e la Sprint Race dal 2023, Ezpeleta (Dorna): 'Aumenterà spettatori il sabato': Il Ceo di Dorna fa il punto a… - fabryrizzo71 : Parere personale,nel tentativo di rendere più spettacolare la Moto Gp,vanno a scopiazzare la F.1 e fanno solo del m… - mar9he : RT @signofmarc: non solo la cagata della sprint pure in motogp ma oltretutto ad ogni gara! io boh senza parole - mar9he : RT @ScalasNicola1: MotoGP 2023: 22 gare sprint al sabato + 22 gare normali alla domenica = 44 gare totali, FOLLIA TOTALE #MotoGP -