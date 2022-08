MotoGP GP Austria 2022, Miller: “Felice di tornare in prima fila, importante per la gara” (Di sabato 20 agosto 2022) “Abbiamo spinto forte per tutto il weekend, mi è sembrato di aver un buon passo. Avevamo la chance di ottenere la pole ma con la seconda gomma continuavo a commettere errori. Sono Felice di tornare in prima fila, sarà importante per la gara di domani anche perché ci sarà un po’ di caos al primo giro”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Jack Miller, pilota australiano della Ducati, dopo il terzo posto in qualifica nel Gran Premio d’Austria di MotoGP. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) “Abbiamo spinto forte per tutto il weekend, mi è sembrato di aver un buon passo. Avevamo la chance di ottenere la pole ma con la seconda gomma continuavo a commettere errori. Sonodiin, saràper ladi domani anche perché ci sarà un po’ di caos al primo giro”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Jack, pilota australiano della Ducati, dopo il terzo posto in qualifica nel Gran Premio d’di. SportFace.

SkySportMotoGP : ?? GP d'Austria, ancora Zarco: sue anche le FP3 Il francese beffa nel finale Quartararo 3° Miller davanti a Martín e… - SkySportMotoGP : ? GP d'Austria, FP4: il più veloce è Bastianini ? Bagnaia cade alla 9, pilota ok. Ora la battaglia per la pole IL L… - SkySportMotoGP : MotoGP: LIVE ora le #FP4 e alle 14:10 le qualifiche in Austria su Sky Sport MotoGP, canale 208 #SkyMotori… - MotorcycleSp : Francesco Bagnaia partirà domani dal secondo posto in griglia al GP d'Austria dopo un giro in 1:28 .... #MotoGP… - sportmediaset : Bastianini: 'Pole importante'. Bagnaia: 'Gran lavoro' #MotoGP #AustrianGP #Bastianini #Bagnaia #Miller -