LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: cinque uomini in fuga, gruppo a due minuti (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 14.42 Con il vento i velocisti sono partiti fortissimo: 43.1 km coperti in un’ora. 14.39 Ci sono cinque uomini in fuga: Julius Van den Berg (EF Education-EasyPost), Jetse Bol (Burgos-BH), Pau Miquel (Equipo Kern Pharma), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel – Euskadi) e Thibault Guernalec (Team Arkéa Samsic). 14.36 Seconda tappa sempre in Olanda con partenza da s’Hertogenbosch e arrivo ad Utrecht. Non ci sono difficoltà altimetriche se non il gran premio della montagna di quarta categoria dell’Alto de Amerongse che assegnerà la prima maglia a pois. 14.33 E’ la prima occasione per le ruote veloci in questa Vuelta a Espana che è cominciata ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA14.42 Con il vento i velocisti sono partiti fortissimo: 43.1 km coperti in un’ora. 14.39 Ci sonoin: Julius Van den Berg (EF Education-EasyPost), Jetse Bol (Burgos-BH), Pau Miquel (Equipo Kern Pharma), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel – Euskadi) e Thibault Guernalec (Team Arkéa Samsic). 14.36 Secondasempre in Olanda con partenza da s’Hertogenbosch e arrivo ad Utrecht. Non ci sono difficoltà altimetriche se non il gran premio della montagna di quarta categoria dell’Alto de Amerongse che assegnerà la prima maglia a pois. 14.33 E’ la prima occasione per le ruote veloci in questache è cominciata ...

zazoomblog : LIVE – Vuelta 2022 seconda tappa s’-Hertogenbosch-Utrecht: aggiornamenti in DIRETTA - #Vuelta #seconda #tappa - sportface2016 : LIVE - #Vuelta Segui in DIRETTA la seconda tappa, la prima in linea da S'Hertogenbosch a Utrecht - Profilo3Marco : RT @Eurosport_IT: Chi sarà la ruota veloce di oggi? ????????? ?? H 13:30 - 'S Hertogenbosch > Utrecht (175,1 km) ?? Tutte le tappe de La Vuelt… - zazoomblog : LIVE – Vuelta 2022 seconda tappa s’-Hertogenbosch-Utrecht: aggiornamenti in DIRETTA - #Vuelta #seconda #tappa - Eurosport_IT : Chi sarà la ruota veloce di oggi? ????????? ?? H 13:30 - 'S Hertogenbosch > Utrecht (175,1 km) ?? Tutte le tappe de La… -