Lite tra fratelli a Cautano, il gip convalida l'arresto: il 54enne resta in carcere (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si è svolta, questa mattina, l'udienza di convalida dell'arresto di Eugenio Caporaso, 54 anni, coinvolto nella Lite familiare avvenuta giovedì 18 agosto a Cautano, nella quale è rimasto gravemente ferito il fratello Bruno Caporaso, 51 anni, che resta ricoverato in coma farmacologico all'ospedale San Pio di Benevento con ferite alla testa. Il 54enne, che è accusato di aver colpito con una pietra il fratello minore dopo l'ennesimo alterco familiare, difeso dall'avvocato Giovanni Procaccini, è comparso davanti al gip, Dott.ssa Loredana Camerlengo, presso il Tribunale di Benevento ed ha fornito la sua versione dei fatti, affermando che ad aggredirlo per prima sarebbe stato il fratello minore. Versione che non ha convinto il Giudice delle ...

