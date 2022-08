Lazio, Sarri spera ancora nel terzino. Acerbi - Inter, le cifre di Lotito (Di sabato 20 agosto 2022) ROMA - Emerson ci ha sperato quanto Sarri . Non poteva aspettare all'infinito e ieri sera era dato di nuovo ad un passo dal West Ham, oggi si saprà se l'operazione è andata a buon fine nella notte. ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 20 agosto 2022) ROMA - Emerson ci hato quanto. Non poteva aspettare all'infinito e ieri sera era dato di nuovo ad un passo dal West Ham, oggi si saprà se l'operazione è andata a buon fine nella notte. ...

sportface2016 : +++#Lazio, #Sarri risponde a #Mourinho: 'Noi abbiamo investito, loro speso. Se arrivano secondi sarebbe una delusione'+++ #LazioBologna - sportface2016 : +++#Lazio, #Sarri: 'Questa stagione è ancora più folle di quello che si pensasse. In #Italia, al 14 agosto, non si… - lasadani1 : RT @spicciar: Foto con Sarri sconsolato. Titolo negativo. Di questo passo lunedì alla #Gazzetta metteranno la #Lazio come candidata princip… - infoitsport : Torino all'esame Lazio. Juric sulla squadra di Sarri: 'Hanno coperto i punti deboli' - winstonbishop22 : RT @gabri_elfideo: E allora facciamo il giochino dei sopravvalutati Juve: Soulè Inter: Lukaku Milan: Tomori Roma: Dybala Lazio: Sarri Napo… -