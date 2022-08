Inter-Spezia 3-0, Gotti: “Mi è piaciuto poco il primo tempo, serve trovare equilibrio” (Di sabato 20 agosto 2022) “Non sono molto contento del primo tempo. Avevamo preparato qualcosa di diverso in fase difensiva durante il corso della settimana, ma non siamo riuscite a metterle in atto: la catena di destra continuava a scappare e ci siamo schiacciati quindici metri in più del dovuto. Nella ripresa abbiamo messo qualcosa a posto, poi abbiamo preso il gol del 2-0. Il secondo tempo però è stato gestito in un modo diverso”. Ha esordito così, ai microfoni di Sky, il tecnico dello Spezia, Luca Gotti, al termine della sfida persa contro l’Inter. Ancora sulla partita di oggi e sulla filosofia che cercherà di implementare in questo primo anno allo Spezia: “L’Inter è una squadra fortissima. Puoi prendere gol sia se stai con la difesa bassa, sia se stai ... Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) “Non sono molto contento del. Avevamo preparato qualcosa di diverso in fase difensiva durante il corso della settimana, ma non siamo riuscite a metterle in atto: la catena di destra continuava a scappare e ci siamo schiacciati quindici metri in più del dovuto. Nella ripresa abbiamo messo qualcosa a posto, poi abbiamo preso il gol del 2-0. Il secondoperò è stato gestito in un modo diverso”. Ha esordito così, ai microfoni di Sky, il tecnico dello, Luca, al termine della sfida persa contro l’. Ancora sulla partita di oggi e sulla filosofia che cercherà di implementare in questoanno allo: “L’è una squadra fortissima. Puoi prendere gol sia se stai con la difesa bassa, sia se stai ...

