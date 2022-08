Il principe Carlo d’Inghilterra lancia un profumo ispirato all’estate e ai suoi giardini (Di sabato 20 agosto 2022) Highgrove Bouquet è il profumo ideato dal principe Carlo e ispirato agli odori estivi nei suoi amati giardini (Instagram @highgrovegarden) Se fra qualche mese sentirete nostalgia dell’estate e dei suoi profumi, questo è il prodotto che fa per voi. Si tratta della nuova fragranza lanciata dal principe Carlo. Un eau de parfum ispirato ai giardini di Highgrove House, la sua residenza privata nel Gloucestershire, in Inghilterra. L’erede al trono inglese, 73 anni, ha collaborato con il brand Penhaligon per lanciare una fragranza che ricrea gli odori estivi respirati nei suoi amati giardini. Il principe ... Leggi su amica (Di sabato 20 agosto 2022) Highgrove Bouquet è ilideato dalagli odori estivi neiamati(Instagram @highgrovegarden) Se fra qualche mese sentirete nostalgia dell’estate e deiprofumi, questo è il prodotto che fa per voi. Si tratta della nuova fragranzata dal. Un eau de parfumaidi Highgrove House, la sua residenza privata nel Gloucestershire, in Inghilterra. L’erede al trono inglese, 73 anni, ha collaborato con il brand Penhaligon perre una fragranza che ricrea gli odori estivi respirati neiamati. Il...

