F1, Charles Leclerc: “Il fatto che la Ferrari non vinca il Mondiale da tempo non ci mette pressione” (Di sabato 20 agosto 2022) Un digiuno che rischia di prolungarsi. La Ferrari deve proiettarsi alla seconda parte del Mondiale 2022 di F1 con la consapevolezza di aver sprecato tante occasione nella prima frazione di questo campionato. I tanti errori che hanno costellato i weekend da parte del team hanno influito non poco sulle prestazioni in pista, non sfruttando al meglio il grande potenziale della F1-75. Secondo tanti tra gli addetti ai lavori, la vettura è la migliore del lotto, ma le letture della scuderia, sul piano gestionale, non si sono dimostrate all’altezza della situazione. E così ci si trova a constatare il fatto che il monegasco Charles Leclerc sia a 80 punti dall’olandese Max Verstappen (Red Bull) e la Ferrari molto attardata dalla scuderia di Milton Keynes nella graduatoria riservata ai ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Un digiuno che rischia di prolungarsi. Ladeve proiettarsi alla seconda parte del2022 di F1 con la consapevolezza di aver sprecato tante occasione nella prima frazione di questo campionato. I tanti errori che hanno costellato i weekend da parte del team hanno influito non poco sulle prestazioni in pista, non sfruttando al meglio il grande potenziale della F1-75. Secondo tanti tra gli addetti ai lavori, la vettura è la migliore del lotto, ma le letture della scuderia, sul piano gestionale, non si sono dimostrate all’altezza della situazione. E così ci si trova a constatare ilche il monegascosia a 80 punti dall’olandese Max Verstappen (Red Bull) e lamolto attardata dalla scuderia di Milton Keynes nella graduatoria riservata ai ...

