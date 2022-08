(Di sabato 20 agosto 2022) Raffaella Fico ha svelato di voler rientrare nella Casa del Grande Fratello Vip. L’exsi è raccontata tra le pagine del settimanale Vero e, proprio in queste ore, ha raccontato nuovi dettagli anche su Instagram, svelando il suo punto di vista nei confronti di, vincitrice dell’intera edizione. Raffaella Fico... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Ex concorrente elogia Jessica Selassiè dopo il GF Vip: “Ragazza semplice e spontanea” -

Blasting News Italia

Ex collegaDayane Mello e il suo grande fandom: "Lei è dolcissima" Dayane e Andrea Dianetti ,... Dianetti, interpellato dai fan su Instagram, ha parlato del suo rapporto con l'exdel ...... vilmente disprezzati e diffamati, un'ondata incoraggiata dal Presidente chela tortura, le ... Non si tratta di uno un avversario, ma di un nemico che, dal punto di vista del ... GF Vip 7, Bruganelli elogia Orietta Berti: 'Non ha paura del giudizio' "Vi svelo come è stato lavorare con Dayane Mello", l'ex collega elogia il suo fandom "educati e protettivi", ecco le sue parole.Lulù Selassiè, parole di stima per Jessica e Clarissa: “Sono così fortunata ad averlè accanto a me”, la ex del GF Vip si confida con i fan.