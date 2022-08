Drammatico incidente tra 3 auto in via Aurelia: 6 feriti in codice rosso (Di sabato 20 agosto 2022) Terribile incidente questa notte sulla SS1 Aurelia, dove questa notte intorno alle ore 2:11 tre automobili si sono scontrate all’altezza del chilometro 30. L’urto, avvenuto per ragioni ancora in fase di accertamento, è stato violentissimo. A causa dello scontro 6 persone sono rimaste gravemente ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno dovuto richiedere l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere i feriti. I pompieri, arrivati con la squadra di Cerveteri, hanno quindi tagliato le vetture e consegnato le persone al personale sanitario. Chiusa l’Aurelia I 6 feriti sono stati trasportati d’urgenza, in codice rosso nei vari ospedali della zona. La SS 1 Aurelia è stata chiusa al transito veicolare la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 agosto 2022) Terribilequesta notte sulla SS1, dove questa notte intorno alle ore 2:11 tremobili si sono scontrate all’altezza del chilometro 30. L’urto, avvenuto per ragioni ancora in fase di accertamento, è stato violentissimo. A causa dello scontro 6 persone sono rimaste gravemente ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno dovuto richiedere l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere i. I pompieri, arrivati con la squadra di Cerveteri, hanno quindi tagliato le vetture e consegnato le persone al personale sanitario. Chiusa l’I 6sono stati trasportati d’urgenza, innei vari ospedali della zona. La SS 1è stata chiusa al transito veicolare la ...

