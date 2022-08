Conte piazza i suoi e scarta i più votati, il bluff delle parlamentarie M5s (Di sabato 20 agosto 2022) Più che Movimento 5 Stelle dovrebbe chiamarsi Partito di Giuseppe Conte. I risultati delle «parlamentarie», tenutesi quattro giorni fa, svelano che la votazione della base grillina è stata un grande bluff. I posti da capolista, quelli che hanno la quasi certezza di finire in Parlamento, vanno tutti ai fedelissimi del capo politico, che erano stati inseriti nel famoso «listino». Le preferenze espresse dai 50.014 iscritti al M5S vengono subordinate al volere del leader. I più votati vengono relegati al secondo posto, se non addirittura al terzo. È accaduto alla deputata Francesca Flati, la più votata per un posto alla Camera (1.695 preferenze) che deve lasciare il passo come capolista nel terzo collegio Lazio 1 a Francesco Silvestri, capogruppo pentastellato a Montecitorio, uno dei quindici componenti ... Leggi su iltempo (Di sabato 20 agosto 2022) Più che Movimento 5 Stelle dovrebbe chiamarsi Partito di Giuseppe. I risultati», tenutesi quattro giorni fa, svelano che la votazione della base grillina è stata un grande. I posti da capolista, quelli che hanno la quasi certezza di finire in Parlamento, vanno tutti ai fedelissimi del capo politico, che erano stati inseriti nel famoso «listino». Le preferenze espresse dai 50.014 iscritti al M5S vengono subordinate al volere del leader. I piùvengono relegati al secondo posto, se non addirittura al terzo. È accaduto alla deputata Francesca Flati, la più votata per un posto alla Camera (1.695 preferenze) che deve lasciare il passo come capolista nel terzo collegio Lazio 1 a Francesco Silvestri, capogruppo pentastellato a Montecitorio, uno dei quindici componenti ...

