"C'era una volta il West": una famiglia viene sterminata (Di sabato 20 agosto 2022) C'ERA UNA volta IL West Rai 3 ore 20.30 Con Henry Fonda, Claudia Cardinale e Charles Bronson. Regia di Sergio Leone. Produzione USA 1968. Durata: 3 ore LA TRAMA Una ferrovia avanza nel West e pur di avanzare gli scherani al soldo del magnate della strada ferrata non indietreggiano davanti ai sistemi più violenti. Come quello di eliminare i proprietari dei terreni che sono sul suo itinerario. Una famiglia viene sterminata. Rimane in vita una prostituta, che aveva sposato di recente il capofamiglia, ma anche lei sembra destinata a una brutta fine. Fortunatamente a proteggerla sopraggiunge un misterioso meticcio che ha un vecchio conto da regolare col capo degli scherani. PERCHE' VEDERLO perchè è la summa del talento visionario di Sergio Leone del genio ...

