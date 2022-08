ATP Winston-Salem 2022 | il tabellone Fognini-Lajovic remake di Montecarlo 2019 | al via Musetti e Sonego

Leggi su oasport

(Di sabato 20 agosto 2022) Torna a disputarsi il torneo di, che si gioca sui campi della Wake Forest University dal 2011 e che è erede di due eventi pre-US Open del passato, quelli di New Haven e prima ancora di Long Island. Il più recente vincitore è stato, nel 2021, il bielorusso Ilya Ivashka, mentre l’ultimo a essersi poi fregiato di uno Slam fu Daniil Medvedev (il russo vinse nel 2018 e poi, nel 2021, è noto quanto accaduto a New York). Sono tre gli italiani al via, di cui uno solo, però, parte dal primo turno: questo perché ilè a 48 giocatori. L’unico che ha concrete possibilità di giocare di lunedì, in questo evento che per forza di cose si conclude di sabato, è Fabio, atteso dal serbo Dusan. I due si ritrovano per la prima volta dopo la finale di...