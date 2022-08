virginiaraggi : Altri tre ori per gli Azzurri agli #Europeinuoto #Roma2022. Forza ragazzi! - sportli26181512 : #Notizie #SportNEXT La Turchia vince dopo il ricorso: Italia fuori dalla finale 4×100: Beffa per l’Italia nella 4×1… - GnamTasty : RT @ilGamberoRosso: Quel vino rosso che porta fortuna agli Azzurri: ecco il rito irrinunciabile - NandoNuovo : ???????????? Triplo storico podio! Nicolò #Barella ?? oro, Lorenzo #Marsaglia argento, @GiovanniTocci bronzo: mai success… - SportdelSud : ???? Il #Napoli ha messo a segno un triplo colpo. Se gli azzurri dovessero riuscire a prendere anche Navas, sarebbe… -

FIT

...un primo tempo è promossa grazie al secondo e ultimo tempo di ripescaggio (passavano le prime, ... Olanda (38'83) e Svizzera (39'03), mentre a precedere glinella seconda sono la Germania, ...In Slovacchia i giovanidel commissario tecnico Nando Torre hanno infatti preso parte al CEIYJ2* di 120 chilometri (11 partenti di cui 5 al traguardo) edei cinque binomi al via sono ... Tre azzurri nei quarti a Bad Waltersdorf La quinta giornata dei Campionati Europei di Monaco si apre con una mattinata dedicata principalmente ai turni di qualificazione delle staffette. In campo tutti e quattro i quartetti azzurri: i primi ...Italia finale 4x100, gli azzurri sono stati eliminati dopo che la Turchia ha potuto correre da sola a seguito di un ricorso vinto ...