Tortu, tutta la carica di Tokyo per i 200 - Sport - quotidiano.net (Di venerdì 19 agosto 2022) Filippo Tortu, 24 anni, ha vinto in 20"29 sotto la pioggia e vanta un 20"10 di personale firmato agli ultimi Mondiali di Eugene dove sfiorò la finale Leggi su quotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Filippo, 24 anni, ha vinto in 20"29 sotto la pioggia e vanta un 20"10 di personale firmato agli ultimi Mondiali di Eugene dove sfiorò la finale

abuongi : #Atletica Filippo Tortu and @ECMunich2022: 'I want the 200 gold e and a sub 20'00' Tutta la fiducia di… -