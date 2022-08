‘Non devi guardarla’, 20enne massacrato di botte: è gravissimo (Di venerdì 19 agosto 2022) Forse uno sguardo di troppo rivolto una ragazza. Così poco per far scatenare una violenza, che non ha avuto limiti perché Davide Ferrerio, un giovane di appena 20 anni di Bologna, giovedì 11 agosto scorso è stato massacrato di botte a Crotone, dove si trovava in vacanza. E ora lotta, in un letto d’ospedale, tra la vita e la morte. Davide Ferrerio massacrato di botte Prima uno sguardo ritenuto ‘di troppo’ rivolto a una delle ragazze, che era in compagnia dell’aggressore, poi le botte. E tutto in pochi e tragici istanti. Davide, stando a una prima ricostruzione, sarebbe stato inseguito e raggiunto, poi colpito con una ginocchiata allo sterno e con due pugni al volto. Il responsabile del pestaggio, Nicolò Passalacqua, un 21enne senza dimora e senza precedenti penali, residente a Colleferro, poi è fuggito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 agosto 2022) Forse uno sguardo di troppo rivolto una ragazza. Così poco per far scatenare una violenza, che non ha avuto limiti perché Davide Ferrerio, un giovane di appena 20 anni di Bologna, giovedì 11 agosto scorso è statodia Crotone, dove si trovava in vacanza. E ora lotta, in un letto d’ospedale, tra la vita e la morte. Davide FerreriodiPrima uno sguardo ritenuto ‘di troppo’ rivolto a una delle ragazze, che era in compagnia dell’aggressore, poi le. E tutto in pochi e tragici istanti. Davide, stando a una prima ricostruzione, sarebbe stato inseguito e raggiunto, poi colpito con una ginocchiata allo sterno e con due pugni al volto. Il responsabile del pestaggio, Nicolò Passalacqua, un 21enne senza dimora e senza precedenti penali, residente a Colleferro, poi è fuggito ...

