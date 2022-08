MotoGP Gp Austria 2022, prove libere 2: risultati e classifica, Zarco il più veloce (Di venerdì 19 agosto 2022) La Ducati di Johann Zarco domina le seconde prove libere del Gran Premio d’Austria classe MotoGP. Su una pista resa viscida dalla pioggia caduta ad intermittenza su Spielberg, il francese in 1’29”837 ha preceduto la Ducati ufficiale di Jack Miller (+0”0248) e il compagno di squadra Jorge Martin (+0”029). Quarta la Yamaha del leader del Mondiale Fabio Quartararo (+0”040). Subito dietro Francesco Bagnaia, quinto, con un distacco di solo 0”160 dal migliore Zarco. Quinta e sesta invece la VR46 con Marini e Bezzecchi, subito seguita da un altro italiano: Bastianini. I risultati E LA classifica UFFICIALE DELLE FP2 SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) La Ducati di Johanndomina le secondedel Gran Premio d’classe. Su una pista resa viscida dalla pioggia caduta ad intermittenza su Spielberg, il francese in 1’29”837 ha preceduto la Ducati ufficiale di Jack Miller (+0”0248) e il compagno di squadra Jorge Martin (+0”029). Quarta la Yamaha del leader del Mondiale Fabio Quartararo (+0”040). Subito dietro Francesco Bagnaia, quinto, con un distacco di solo 0”160 dal migliore. Quinta e sesta invece la VR46 con Marini e Bezzecchi, subito seguita da un altro italiano: Bastianini. IE LAUFFICIALE DELLE FP2 SportFace.

