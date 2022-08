Maxi sbarco | in 265 su un peschereccio | Lampedusa di nuovo in crisi

(Di venerdì 19 agosto 2022) Sono arrivati in quasi 300 a bordo di un enormeche la guardia costiera è stata obbligata a far attraccare al porto commerciale. Oltre 700 migranti nell'hotspot di

Maxi sbarco di migranti a Lampedusa dove sono approdati, a bordo di un peschereccio, oltre 300 persone. Le operazioni di soccorso sono state concluse dalla Guardia di finanza e dalla Capitaneria di Porto. È arrivata una lancia libica di 15 metri salpata da Zajiya in Libia con a bordo 119 egiziani, pachistani, bengalesi e siriani. La lancia è stata soccorsa a circa tre miglia dalla costa. Sono arrivati in quasi 300 a bordo di un enorme peschereccio che la guardia costiera è stata obbligata a far attraccare al porto commerciale. Oltre 700 migranti nell'hotspot di Lampedusa.