Maltempo in Corsica, messa in sicurezza di un campeggio a Calvi (Di venerdì 19 agosto 2022) Al campeggio Dolce Vita di Calvi, in Corsica, iniziano i lavori di sicurezza il giorno dopo i violenti temporali che hanno colpito l'Isola e ucciso almeno cinque persone. 19 agosto 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 19 agosto 2022) AlDolce Vita di, in, iniziano i lavori diil giorno dopo i violenti temporali che hanno colpito l'Isola e ucciso almeno cinque persone. 19 agosto 2022

copymanle : L'imponente fronte temporalesco fotografato al suo arrivo in Corsica nei pressi di Ajaccio. E' lo stesso sistema ch… - DanieleDann1 : ?? Immagini dell'andata di maltempo tra Corsica, Venezia, Slovenia. In #Corsica hanno perso la vita 5 perso e 12 son… - Meteowebcam : Maltempo in Corsica: tre morti e dodici feriti - GSqueri : RT @Tg1Rai: Si contano i danni del #maltempo anche in #Corsica. Sono 6 le vittime della tempesta di ieri, tra i feriti anche un'italiana di… - GSqueri : Probabilmente in #Corsica il #disastro peggiore di quest'ultima ondata di #maltempo. Il #vento ha raggiunto velocit… -