Lombardia | aggiornato piano per prevenire suicidi in carcere

(Di venerdì 19 agosto 2022) Milano, 19 ago. (Adnkronos) - La Regionehailper la prevenzione del rischionelle carceri. Il nuovo documento è stato elaborato da un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti delle aree sanitaria e penitenziaria. L'obiettivo è fornire linee di indirizzo comuni affinché ogni istituto penitenziario intraprenda azioni più efficaci per la presa in carico dei detenuti con problemi di disagio psichico. L'aggiornamento delsi è reso necessario anche a seguito dell'emergenza Covid in ambito penitenziario a causa delle restrizioni adottate per i contatti dei detenuti con l'esterno, elementi che hanno reso più dure le condizioni di pena. Un quadro difficile che, tra le sue conseguenze, ha provocato anche un aumento del tasso diin ...

Wabscorretto : @freedomclubtk Caxxo, lei non è aggiornato , anzi è in malafede. Il Cantone incentivava le aziende lombarde tramite… -

... di fronte a questo trend in evoluzione, il Comune di Brescia hala sua strategia in ...essere selezionato è stato A2A E - Mobility che oggi ha in gestione 850 punti di ricarica in, ...Di fronte a questo trend, anche la Loggia hala sua strategia sulle colonnine di ... A2A E - Mobility , che oggi gestisce 850 punti di ricarica in; Be Charge , società del gruppo ...