LIVE Canoa velocità, Europei 2022 in DIRETTA: pioggia di record europei nella paracanoa. Oro in solitaria per Alessio Bedin nel VL1. Si riprende alle 17.30 (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:34 Programma che si interrompe per circa un’ora. Si riprende alle 17.30 con le semifinali del K1 500 metri femminile, quelle del K2 500 metri maschile, ed infine con le semifinali del C2 500 metri maschile. A più tardi. 16:30 1:05.534 per Alessio Bedin che termina così la sua gara solitaria. Al femminile arriva un nuovo record europeo nei 200 metri VL1. Lo firma Lillemor Koper con il crono di 1:20.886. La tedesca si aggiudica l’oro dinanzi alla connazionale Bode, bronzo alla polacca Bronowic. 16:26 Ultime gare prima di una nuova pausa di circa un’ora. 200 metri VL1 maschile e femminile. Al maschile c’è solo l’azzurro Alessio Bedin in gara, al femminile sfida a tre tra Bode ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:34 Programma che si interrompe per circa un’ora. Si17.30 con le semifinali del K1 500 metri femminile, quelle del K2 500 metri maschile, ed infine con le semifinali del C2 500 metri maschile. A più tardi. 16:30 1:05.534 perche termina così la sua gara. Al femminile arriva un nuovoeuropeo nei 200 metri VL1. Lo firma Lillemor Koper con il crono di 1:20.886. La tedesca si aggiudica l’oro dinanzi alla connazionale Bode, bronzo alla polacca Bronowic. 16:26 Ultime gare prima di una nuova pausa di circa un’ora. 200 metri VL1 maschile e femminile. Al maschile c’è solo l’azzurroin gara, al femminile sfida a tre tra Bode ...

zazoomblog : LIVE Canoa velocità Europei 2022 in DIRETTA: tutto pronto per la sessione pomeridiana. Si gareggia per le medaglie!… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Europei 2022 in DIRETTA: fioccano le finali per l’Italia con i fratelli Burgo Tacchini e Rizza-… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Europei 2022 in DIRETTA: i fratelli Burgo volano in finale nel K1 1000 maschile e femminile! Ca… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Europei 2022 in DIRETTA: Italia in finale con i fratelli Burgo nel K1 1000 maschile e femminile… - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI ?????? European Championships da Monaco 10h00 Atletica, Beach volley, Canoa sprint, Mountain bike… -