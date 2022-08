JOVA BEACH PARTY 2022: le informazioni per il 2/3-9-2022 a Viareggio (Di venerdì 19 agosto 2022) A Viareggio la magia è pronta a ripetersi: JOVA BEACH PARTY 2022, approda venerdì 2 e sabato 3 settembre 2022 alla Spiaggia del Muraglione. Per altre due imperdibili feste in riva al mare. Dopo il doppio sold out del 2019, l’evento musicale più bello al mondo torna in Versilia per farci ballare e scatenare. Un format emozionante e innovativo che cambia ad ogni tappa, con ospiti importanti e sempre diversi. Sono ancora disponibili biglietti per il JOVA BEACH PARTY 2022 Per la data di venerdì 2 settembre – da 65 a 104,95 euro – nei circuiti www.ticketone.it, www.ticketmaster.it e www.ciaotickets.com. Sold out in prevendita invece l’appuntamento di sabato 3 ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 19 agosto 2022) Ala magia è pronta a ripetersi:, approda venerdì 2 e sabato 3 settembrealla Spiaggia del Muraglione. Per altre due imperdibili feste in riva al mare. Dopo il doppio sold out del 2019, l’evento musicale più bello al mondo torna in Versilia per farci ballare e scatenare. Un format emozionante e innovativo che cambia ad ogni tappa, con ospiti importanti e sempre diversi. Sono ancora disponibili biglietti per ilPer la data di venerdì 2 settembre – da 65 a 104,95 euro – nei circuiti www.ticketone.it, www.ticketmaster.it e www.ciaotickets.com. Sold out in prevendita invece l’appuntamento di sabato 3 ...

petergomezblog : Jova Beach Party, è ancora polemica: “A Roccella ballerai sui nidi di caretta caretta, spianati dalle tue ruspe”. M… - enpaonlus : Jova Beach Party a Viareggio, polemiche per il concerto: 'Non farlo sulla spiaggia' - Cronaca - Crescono le proteste - Agenzia_Ansa : Non si placano le polemiche intorno a Lorenzo Jovanotti. Per Italia Nostra la località scelta per il concerto a Via… - donatellabuona2 : oggi e domani Vasto #jovabeachparty e poi finalmente Castelvolturno ci vediamo sabato prossimo capo @lorenzojova ????… - DadaViruz : Contro lo sperpero di denaro pubblico. Cittadini di Viareggio contro il Jova Beach. -