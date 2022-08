Guida al Milan 2022/23 (Di venerdì 19 agosto 2022) Posizionamento lo scorso campionato: Campioni. Chi in più: Divock Origi (Liverpool), Yacine Adli (Bordeaux), Charles De Ketelaere (Bruges), Tommaso Pobega (Torino). Chi in meno: Franck Kessie (Barcellona), Alessio Romagnoli (Lazio), Dani Castillejo (Valencia). Una statistica interessante della scorsa stagione: Il Milan è la squadra che in Serie A ha tentato ed effettuato con successo più dribbling la scorsa stagione (e anche che si è costruita più tiri in seguito a un dribbling). Si parla meno del fatto che il Milan è stata anche la squadra a vincere più tackle (insieme al Genoa pimpato di Blessin) e a portare più pressioni in assoluto nel terzo di campo di campo offensivo, su un avversario in possesso del pallone. Non sono passati neanche tre mesi da quando il Milan ha vinto lo Scudetto ma sembra che nella memoria di alcuni ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 19 agosto 2022) Posizionamento lo scorso campionato: Campioni. Chi in più: Divock Origi (Liverpool), Yacine Adli (Bordeaux), Charles De Ketelaere (Bruges), Tommaso Pobega (Torino). Chi in meno: Franck Kessie (Barcellona), Alessio Romagnoli (Lazio), Dani Castillejo (Valencia). Una statistica interessante della scorsa stagione: Ilè la squadra che in Serie A ha tentato ed effettuato con successo più dribbling la scorsa stagione (e anche che si è costruita più tiri in seguito a un dribbling). Si parla meno del fatto che ilè stata anche la squadra a vincere più tackle (insieme al Genoa pimpato di Blessin) e a portare più pressioni in assoluto nel terzo di campo di campo offensivo, su un avversario in possesso del pallone. Non sono passati neanche tre mesi da quando ilha vinto lo Scudetto ma sembra che nella memoria di alcuni ...

