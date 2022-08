Grippi | “Ho portato la differenziata dal 35% a punte dell’80% | non ho scelto io di uscire dalla giunta”

Leggi su filodirettomonreale

(Di venerdì 19 agosto 2022) “Non mi sono dimesso da assessore. Quella di rimettere il mandato ricevuto dal sindaco non è una scelta personale, né che ho condiviso”. Totò, assessore ai rifiuti del comune di Monreale che oggi lascerà la poltrona a Pietro Siragusa, tiene a fare delle precisazioni su questo avvicendamento. “Il mio lavoro ha consentito a Monreale di raggiungere valori di raccoltaaltissimi. Questo è un dato sotto gli occhi di tutti. Tre anni fa ho raccolto un settore che registrava una RD al 35%, oggi abbiamo mesi consuperiori all’80%”. Monreale, cambio in, esce Totò, entra Pietro Siragusa La decisione di un avvicendamento è stata presa in seno al suo gruppo politico, ma con netti distinguo. “I consiglieri Venturella e Noto non erano d’accordo sulla posizione assunta ...