Graduatorie GPS, reclami. Chiarimenti sui punteggi: max 12 punti per classe di concorso, tre anni di servizio specifico per GPS sostegno seconda fascia (Di venerdì 19 agosto 2022) GPS Graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 2022/24: gli Uffici Scolastici sono al lavoro per sistemare gli elenchi da cui dovranno essere attribuite in prima battuta le supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2023, nonché in seguito le supplenze temporanee da parte degli Uffici Scolastici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 19 agosto 2022) GPSprovinciali e di istituto per il biennio 2022/24: gli Uffici Scolastici sono al lavoro per sistemare gli elenchi da cui dovranno essere attribuite in prima battuta le supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2023, nonché in seguito le supplenze temporanee da parte degli Uffici Scolastici. L'articolo .

orizzontescuola : Graduatorie GPS, reclami. Chiarimenti sui punteggi: max 12 punti per classe di concorso, tre anni di servizio speci… - GazzettaDellaSc : Supplenze da GPS, tanti errori nelle graduatorie. Tra 28 e 29 agosto primo turno di selezione, in Calabria si lavor… - sisascuola : Supplenze da GPS, tanti errori nelle graduatorie - SISAsindacato : Supplenze da GPS, tanti errori nelle graduatorie - orizzontescuola : Supplenze da GPS, tanti errori nelle graduatorie. Tra 28 e 29 agosto primo turno di selezione, in Calabria si lavor… -