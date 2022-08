Europei di Monaco, Filippo Tortu è bronzo nella 200 metri. Irraggiungibile l’inglese Hughes. Per l’Italia argento e bronzo nella 3 mila siepi con Abdelwahed e Zoghlami (Di venerdì 19 agosto 2022) «Per sperare in una medaglia dovrò fare la mia miglior gara di sempre», aveva detto al termine della semifinale. Calpestando 200 metri in 20,29 secondi, Filippo Tortu aveva realizzato il terzo tempo sugli otto che hanno conquistato la finale degli Europei di Monaco di Baviera. E anche questa sera, alla finale, è riuscito a portare a casa il terzo posto con 20,27 secondi. «Sono arrabbiato più che felice per il colore di questa medaglia», ha detto dopo la corsa ai microfoni di RaiSport: «Gli altri sembravano averne di più. Speravo in qualcos’altro, volevo l’oro. Non mi sarei accontentato dell’argento.» Dopo la semifinale il velocista sardo lo aveva detto: «In finale i favoriti per il podio sono gli inglesi». nella serata tedesca del 19 agosto, il ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 agosto 2022) «Per sperare in una medaglia dovrò fare la mia miglior gara di sempre», aveva detto al termine della semifinale. Calpestando 200in 20,29 secondi,aveva realizzato il terzo tempo sugli otto che hanno conquistato la finale deglididi Baviera. E anche questa sera, alla finale, è riuscito a portare a casa il terzo posto con 20,27 secondi. «Sono arrabbiato più che felice per il colore di questa medaglia», ha detto dopo la corsa ai microfoni di RaiSport: «Gli altri sembravano averne di più. Speravo in qualcos’altro, volevo l’oro. Non mi sarei accontentato dell’.» Dopo la semifinale il velocista sardo lo aveva detto: «In finale i favoriti per il podio sono gli inglesi».serata tedesca del 19 agosto, il ...

