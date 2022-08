duello a Nervión per fugare dubbi e debutto

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 19 agosto 2022) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: 18/08/2022 alle 22:00 est Quelli di Lopetegui subiranno la dura perdita di ‘Tecatito’ Corona Valladolid arriva dopo aver perso nella prima partita contro il Villarreal Il Siviglia ospita Valladolid questo venerdì in unil secondo giorno di LaLiga Santander in cui le due squadre vogliono liberare il loro armadietto vincente della stagione e dissipa isollevati all’esordio in campionato, con due sconfitte che li pungono entrambi. I sevillisti, nei quali persiste l’incertezza per il loro pessimo ruolo all’esordio a Pamplona (2-1), polemiche arbitrali a parte quella descritta come un ‘piccolo rigore’ che ha portato alla sconfitta, sono chiare che devono iniziare ora, con l’aiuto dei loro ...