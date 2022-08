C’è un arresto per l’omicidio di Carmela Fabozzi la pensionata di Malnate (Di venerdì 19 agosto 2022) Arriva la svolta in un caso che aveva destato parecchia attenzione nel mese di luglio. Un mese fa, Carmela Fabozzi era stata uccisa nella sua casa di Malnate. Oggi c’è un arresto per la pensionata di 73 anni uccisa nella sua abitazione nei dintorni di Varese. La donna era stata uccisa lo scorso 22 luglio. I carabinieri hanno arrestato un 66enne della zona, pluripregiudicato noto per furti e truffe, anche ad anziani. Sin dal primo momento le forze dell’ordine avevano concentrato la loro attenzione intorno alle persone che la donna conosceva, ritenendo che la pensionata avesse fatto entrare in casa sua l’assassino e a quanto pare non sbagliavano. L’uomo, che è stato fermato con l’accusa di omicidio è un 66enne che prestava opera di volontariato presso un’associazione locale, a cui la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 19 agosto 2022) Arriva la svolta in un caso che aveva destato parecchia attenzione nel mese di luglio. Un mese fa,era stata uccisa nella sua casa di. Oggi c’è unper ladi 73 anni uccisa nella sua abitazione nei dintorni di Varese. La donna era stata uccisa lo scorso 22 luglio. I carabinieri hanno arrestato un 66enne della zona, pluripregiudicato noto per furti e truffe, anche ad anziani. Sin dal primo momento le forze dell’ordine avevano concentrato la loro attenzione intorno alle persone che la donna conosceva, ritenendo che laavesse fatto entrare in casa sua l’assassino e a quanto pare non sbagliavano. L’uomo, che è stato fermato con l’accusa di omicidio è un 66enne che prestava opera di volontariato presso un’associazione locale, a cui la ...

