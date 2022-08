Calcio: Kostic, 'felice di essere alla Juve, ho fatto di tutto per essere qui' (Di venerdì 19 agosto 2022) Torino, 19 ago. - (Adnkronos) - "Sicuramente sono molto felice di essere qui. L'altra sera sono entrato quando la Juve vinceva 3-0 e mi ha fatto una bella impressione". Così l'esterno della Juventus Filip Kostic durante la conferenza stampa di presentazione: "La trattativa con la Juventus? Non ho seguito tanto la trattativa personalmente. Io sapevo che volevo venire qui e ho fatto di tutto per venire qui", aggiunge il 29enne serbo. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Torino, 19 ago. - (Adnkronos) - "Sicuramente sono moltodiqui. L'altra sera sono entrato quando lavinceva 3-0 e mi hauna bella impressione". Così l'esterno dellantus Filipdurante la conferenza stampa di presentazione: "La trattativa con lantus? Non ho seguito tanto la trattativa personalmente. Io sapevo che volevo venire qui e hodiper venire qui", aggiunge il 29enne serbo.

juventusfc : ??Allegri: «Kostic è un giocatore molto forte, crossa bene, darà sicuramente beneficio agli attaccanti con il suo calcio». #JuveSassuolo - infoitsport : Calcio: Juventus, conferenza stampa di presentazione di Kostic slitta alle 17 - FutbolDaltonico : RT @mirkonicolino: #Kostic: 'Differenze tra il calcio tedesco e l’Italia? Non c’è tutta questa grande differenza nel gioco, forse in Italia… - ZonaBianconeri : RT @sportmediaset: Kostic si presenta: 'Vlahovic mi voleva qui, ho fatto di tutto per venire' #Juventus #Kostic - CorSport : #Kostic: 'Ho sempre seguito la #Juve. Qui anche grazie a #Vlahovic' ??? -