Atletica, Marcell Jacobs non corre le batterie della 4×100. Sostituito da Wanderon Polanco (Di venerdì 19 agosto 2022) Marcell Jacobs non correrà la batteria della 4×100 agli Europei 2022 di Atletica leggera. Il Campione Olimpico e fresco Campione d'Europa dei 100 metri ha maturato questa decisione durante il riscaldamento pre-gara, pochi istanti prima di dover scendere in pista a Monaco. Alle ore 10.10 il velocista lombardo non occuperà dunque la seconda corsia e la staffetta sarà priva di tre Campioni Olimpici, visto che mancheranno anche Filippo Tortu (impegnato questa sera nella finale dei 200 metri) e Fausto Desalu (esentato dopo i due turni sulla mezzo giorno di pista nella giornata di ieri). Marcell Jacobs sarà Sostituito da Wanderson Polanco, che affiancherà così Lorenzo Patta (al lancio), la novità Matteo Melluzzo (in terza ...

