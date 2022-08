A Miss Universo 2022 potranno partecipare anche donne sposate e madri: “Eliminata una regola sessista” (Di venerdì 19 agosto 2022) Il concorso di bellezza Miss Universo apre le porte anche alle donne sposate e alle madri. Per l’edizione 2022 è stata Eliminata una regola “sessista e retrograda” – così definita dalla vincitrice messicana 2020, Andrea Meza – in vigore nella competizione dalla sua origine (quasi 70 anni). Lo hanno riportato i media americani: fino ad oggi, il regolamento prevedeva che le vincitrici dovessero essere nubili e restassero tali per tutta la durata del titolo e che non potessero avere figli, finché avessero avuto in testa la corona di reginetta. Vi raccomandiamo... Harnaaz Sandhu è Miss Universo 2021: la sua ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 19 agosto 2022) Il concorso di bellezzaapre le porteallee alle. Per l’edizioneè stataunae retrograda” – così definita dalla vincitrice messicana 2020, Andrea Meza – in vigore nella competizione dalla sua origine (quasi 70 anni). Lo hanno riportato i media americani: fino ad oggi, ilmento prevedeva che le vincitrici dovessero essere nubili e restassero tali per tutta la durata del titolo e che non potessero avere figli, finché avessero avuto in testa la corona di reginetta. Vi raccomandiamo... Harnaaz Sandhu è2021: la sua ...

