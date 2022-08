Vuelta a España: la Movistar omaggia Valverde con una maglia (Di giovedì 18 agosto 2022) Questa Vuelta a España sarà l’ultima per Alejandro Valverde. El Embatido a fine stagione saluterà il gruppo e ha deciso di correre per la sedicesima volta in carriera il grande giro di casa. Per lui una vittoria della classifica generale nel 2009, suo unico grande giro conquistato in carriera, oltre a ben dodici tappe e infinite grandi emozioni regalate al pubblico spagnolo e non solo. LEGGI ANCHE: Dove vedere la Vuelta a España in tv e streaming L’omaggio della Movistar per l’ultima Vuelta a España di Valverde La Movistar, squadra nella quale Alejandro Valverde milita dal 2005, ha deciso di omaggiare il suo probabilmente più grande corridore della sua storia con una ... Leggi su blogciclismo (Di giovedì 18 agosto 2022) Questasarà l’ultima per Alejandro. El Embatido a fine stagione saluterà il gruppo e ha deciso di correre per la sedicesima volta in carriera il grande giro di casa. Per lui una vittoria della classifica generale nel 2009, suo unico grande giro conquistato in carriera, oltre a ben dodici tappe e infinite grandi emozioni regalate al pubblico spagnolo e non solo. LEGGI ANCHE: Dove vedere lain tv e streaming L’omaggio dellaper l’ultimadiLa, squadra nella quale Alejandromilita dal 2005, ha deciso dire il suo probabilmente più grande corridore della sua storia con una ...

SpazioCiclismo : La Arkéa-Samsic partirà con sette uomini a #LaVuelta22 dopo il forfait di Nairo Quintana in seguito alla sua positi… - SpazioCiclismo : La Movistar rivela una nuova maglia omaggio al suo campione più rappresentativo #GraciasBala - bicitv : #Vuelta2022 numeri e info sulla 77° edizione della corsa spagnola @lavuelta - SpazioCiclismo : Gli orari giorno per giorno per seguire in diretta TV la Vuelta a España #LaVuelta22 - SpazioCiclismo : Andiamo a scoprire tutti gli aspetti più importanti del regolamento de #LaVuelta22 -