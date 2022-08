Un uomo è morto in uno scontro tra auto, moto e camion a Roma (Di giovedì 18 agosto 2022) AGI - Incidente stradale mortale questa mattina alle 5.30 in via della Serenissima, all'altezza di via Prenestina, a Roma. A scontrarsi una moto Honda e una Mercedes. La motocicletta, a seguito dell'urto, ha colpito un camion Fiat Ducato in sosta. A perdere la vita il conducente del motoveicolo, un uomo di 38 anni di nazionalità italiana. Sul posto gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale. I mezzi sono stati posti sotto sequestro. Ancora in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Leggi su agi (Di giovedì 18 agosto 2022) AGI - Incidente stradale mortale questa mattina alle 5.30 in via della Serenissima, all'altezza di via Prenestina, a. A scontrarsi unaHonda e una Mercedes. Lacicletta, a seguito dell'urto, ha colpito unFiat Ducato in sosta. A perdere la vita il conducente delveicolo, undi 38 anni di nazionalità italiana. Sul posto gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della polizia locale diCapitale. I mezzi sono stati posti sotto sequestro. Ancora in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

